2024-02-22 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المصادف ٢٥ و ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤؛ لمناسبة الزيارة الشعبانية. وذكر بيان لمكتبه ورد لوكالة إيرث نيوز، “يتقدم رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري ، بأزكى التهاني والتبريكات للعالم الإسلامي والمراجع العِظام والشعب العراقي وبالخصوص […]

ظهرت المقالة كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المقبلين أولاً على ايرث نيوز.