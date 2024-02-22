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كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المقبلين

كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المقبلين
كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المقبلين
2024-02-22 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المصادف ٢٥ و ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤؛ لمناسبة الزيارة الشعبانية. وذكر بيان لمكتبه ورد لوكالة إيرث نيوز، “يتقدم رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري ، بأزكى التهاني والتبريكات للعالم الإسلامي والمراجع العِظام والشعب العراقي وبالخصوص […]

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