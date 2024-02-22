2024-02-22 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، جميع الأجهزة الأمنية بضرورة زيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية من اجل تعزيز الامن وضمان الاستقرار. وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الأربعاء، جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري […]

ظهرت المقالة السوداني يصدر توجيهاً للأجهزة الامنية كافة يتعلق بضمان الاستقرار أولاً على ايرث نيوز.