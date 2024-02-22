2024-02-22 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، بتشكيل مركز إعلامي خاص بمديرية المخدرات والمؤثرات العقلية معني بجمع المعلومات وتوحيدها والأدلاء بالتصريحات الإعلامية لجميع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن غرفة العمليات المشتركة.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “يأتي توجيه الوزير خلال ترؤسه اجتماع الأمر الديواني لتنسيق الجهد الأمني والاستخباري لمكافحة المخدرات، مؤكداً على “أهمية […]

ظهرت المقالة يخص ملف المخدرات.. توجيه خاص من وزير الداخلية أولاً على ايرث نيوز.