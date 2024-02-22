كربلاء تعطل الدوام يومي الأحد والاثنين المقبلين

2024-02-22 00:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء، قاسم اليساري، مساء اليوم الأربعاء (21 شباط 2024) عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة الزيارة الشعبانية.

وقال اليساري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي (ع) وجهنا بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المصادف 25 و26 من الشهر الجاري لكافة دوائر المحافظة بإستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

وأضاف ان "العطلة المحلية تأتي لوجود المواكب الحسينية ولتمكين أهالي المحافظة من تقديم الخدمات الى الزائرين".