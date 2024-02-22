محافظة كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والإثنين المقبلين
2024-02-22 00:42:01 - المصدر: واع
كربلاء المقدسة – واع
قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان.
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مجلس محافظة كربلاء المقدسة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد و الاثنين المصادف 25 و26 /2/2024 لجميع دوائر المحافظة بإستثناء الدوائر الأمنية و الخدمية بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي (عج) ".
قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان.
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مجلس محافظة كربلاء المقدسة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد و الاثنين المصادف 25 و26 /2/2024 لجميع دوائر المحافظة بإستثناء الدوائر الأمنية و الخدمية بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي (عج) ".