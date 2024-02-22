محافظة كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والإثنين المقبلين

2024-02-22 00:42:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعقرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأحد والإثنين المقبلين بمناسبة زيارة النصف من شهر شعبان.وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مجلس محافظة كربلاء المقدسة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد و الاثنين المصادف 25 و26 /2/2024 لجميع دوائر المحافظة بإستثناء الدوائر الأمنية و الخدمية بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي (عج) ".