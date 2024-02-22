الشيخ الخزعلي وعبد المهدي يؤكدان أهمية تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات

2024-02-22 00:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، أهمية تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات.وذكر المكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد الأمني والسياسي، والأوضاع العامة في البلاد."وأضاف، أن " الشيخ الخزعلي و عبد المهدي أكدا على أهمية أن تأخذ الحكومة دورها المحوري في حماية السيادة الوطنية، وتحديد جدول زمني محدّد ومعلوم لخروج القوات الأجنبية من البلاد، وقدرة قواتنا المسلحة على حفظ وحماية الأمن والاستقرار في البلاد، مشيدين بدور المقاومة الإسلامية المشرّف في المشاركة بالتصدي للعدوان الصهيوني الغاشم على غزّة الصمود والانتصار".وتابع، أن "الجانبين أكدا أيضاً على أهمية دعم جهود الحكومة المركزية، ونجاح تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، لتعزيز وتطوير الخدمات، وتنشيط المشاريع التنموية والعمرانية، للارتقاء بمستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والذي انعكس بشكل إيجابي واضح على شعور العراقيين بقدرة الدولة على النهوض والتقدم في جميع المجالات".