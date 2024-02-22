2024-02-22 01:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتعادل نابولي مع ضيفه برشلونة (1-1)، على ملعب دييجو مارادونا، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.سجل لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 60، بينما تعادل لنابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 75.ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 12 مارس/ آذار المقبل، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".وفي مباراة أخرى، حقق بورتو فوزا ثمينا على ضيفه آرسنال بهدف نظيف مساء الأربعاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة خيبت آمال جمهور الفريق اللندني.وسجل جالينو هدف المباراة الوحيد والمتأخر في الدقيقة 90+4.وقدم الفريقان مباراة رتيبة، وسط حذر مبالغ فيه من كليهما، وظهر لافتا عدم وجود العديد من التسديدات تجاه المرميين.