2024-02-22 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، ضبط ضبط 9 كغم من المخدرات غرب الأنبار.وقال مدير عام المديرية اللواء احمد الزركاني لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية تم ضبط 9 كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة في قضاء الرطبة غرب الأنبار".وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، عن ضبط اكثر من 21 كغم من المخدرات في ميسان وواسط.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "ضبطت 21.5 كغم من المخدرات منها 20 كغم من الافيون في واسط، فضلا عن ضبط كيلو ونصف كرستال في ميسان".واضاف، " تم القاء القبض على عدة متهمين من بينهم اجنبي الجنسية".