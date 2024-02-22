2024-02-22 02:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية في العراق حكمين عن كردستان العراق، قسم الأول الإقليم 4 مناطق انتخابية، وذهب الآخر إلى «حصر» توزيع مرتبات موظفي الإقليم بالمصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم؛ الأمر الذي يثير مخاوف السلطات والأحزاب هناك من تحجيم سلطات الإقليم التي أقرّها الدستور. ورغم كسب حزب «الاتحاد الوطني»، رهانه الانتخابي، أمام غريمه […]

ظهرت المقالة مخاوف من تحجيم كردستان بعد قرارين من المحكمة العراقية أولاً على ايرث نيوز.