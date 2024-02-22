2024-02-22 02:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستتبع نهج سابقاتها إلى جانب اتخاذ إجراءات تخص موت المعارض الروسي أليكسي نافالني. وأوضح ميلير في إفادة صحفية الأربعاء تعليقا على نية واشنطن الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة يوم الجمعة المقبل، أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجديدة ضد روسيا ستسير في اتجاه […]

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية توضح طبيعة العقوبات الجديدة المرتقبة ضد روسيا أولاً على ايرث نيوز.