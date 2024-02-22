لامين يامال يكتب التاريخ في دوري الأبطال

2024-02-22 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخلال مواجهة برشلونة الاسباني امام نابولي الايطالي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، أحرز اللاعب الشاب لامين يامال، مكاناً في التاريخ بمشاركته في المباراة، حيث بلغ عمره 16 عاماً و223 يوماً فقط، مما جعله أصغر لاعب يشارك في هذه المرحلة من البطولة،وتشير الإحصائيات إلى أن يامال قدم أداءً مميزاً مع برشلونة خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 34 مباراة وسجل 5 أهداف بالإضافة إلى تمرير 7 تمريرات حاسمة.بالإضافة إلى ذلك، تجاوز الحارس الألماني أندريه تير شتيغن رقم البرازيلي داني ألفيس كثاني أكثر لاعب أجنبي مشاركة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، حيث بلغت مشاركاته 81 مباراة، وذلك خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحتل الصدارة بـ 149 مباراة.