تسريبات مدمرة تثير قلق تشافي

2024-02-22 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت مصادر صحفية ان إدارة نادي برشلونة الاسباني تفاجأت بموجة من القلق والتوتر بسبب وجود شخص مجهول داخل أسوار النادي يُفشي أسراره لوسائل الإعلام، وتحدثت تقارير صحفية عن هذه الأزمة الداخلية التي تهدد سرية المعلومات والاستقرار الداخلي للفريق الكتالوني.واوضحت هذه المصادر ان المدرب تشافي هرنانديز يشعر بالقلق بشأن هذا الوضع، حيث يشتبه بأن أحد أفراد الفريق يقوم بتسريب المعلومات السرية إلى الصحافيين، وتشير التقارير إلى أنه تم فحص رسائل تطبيق "واتساب" في محاولة لكشف هوية الجاسوس، وبالإضافة إلى ذلك، تناولت التقارير مشاكل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ خارج الملعب، إلى جانب اهتمام النادي بضم لاعب خيتافي، ماسون غرينوود، في الموسم المقبل، وطلب رئيس النادي، خوان لابورتا، تقريرًا حول مدرب برايتون، روبرتو دي زيربي، وتأمل إدارة برشلونة في حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، حيث يسعى الجميع لاستعادة استقرار النادي وتجنب تداعيات هذه الأحداث على أداء الفريق في الميدان.