أسعار النفط تتمسك بمكاسبها بفعل مؤشرات نقص العرض

2024-02-22 08:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، يوم الخميس، متمسكة بمكاسب الجلسة السابقة التي جاءت وسط مؤشرات على تقلص الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78.08 دولارا للبرميل خلال الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر عقد مايو 14 سنتا إلى 77.45 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت أبريل 14 سنتا إلى 83.17 دولارا للبرميل، في حين أضاف عقد مايو 13 سنتا إلى 82.24 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1٪ يوم الأربعاء، حيث سجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

ويدعم إعادة تشغيل المصافي في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من الانقطاعات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.

وستعود مصفاة بي بي البالغة طاقتها 435 ألف برميل يوميًا في إنديانا إلى الإنتاج الكامل في مارس، وفقًا لأشخاص مطلعين على عمليات المصفاة، بعد انقطاع التيار الكهربائي اعتبارًا من الأول من فبراير.

وتعمل أيضًا مصفاة توتال إنيرجيز البالغة طاقتها 238 ألف برميل يوميًا في بورت آرثر بولاية تكساس، على استكمال عملية إعادة التشغيل، على الرغم من أنها لا تزال تعمل بالحد الأدنى بعد انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطقس.