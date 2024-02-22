الداخلية العراقية تعلن اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة غربي البلاد وجنوبها

2024-02-22 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم كميات "كبيرة" في الأنبار غربي البلاد وفي البصرة أقصى جنوبها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطت 9 كيلو غرامات من مادة الهيروين المخدرة، و 28 كيلو من مادة الكبتاجون وألقت القبض على عدد المتهمين في قضاء الرطبة ومحافظة الأنبار.

وأضاف ميري، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضبطت أيضا 15 كيلو من مادة الكرستال المخدرة، والقت القبض على 3 متهمين بينهم تاجر دولي أجنبي الجنسية في محافظة البصرة.