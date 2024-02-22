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الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة روستوف

الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة روستوف
الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة روستوف
2024-02-22 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، تدمير صاروخ أوكراني مضاد للطائرات من طراز “إس-200” في أجواء مقاطعة روستوف. وقالت الوزارة في بيان لها: “تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز “إس – 200″ الموجه لتدمير أهداف أرضية داخل الأراضي الروسية”. وأضافت الوزارة أن […]

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