2024-02-22 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس المبكرة، مكاسب طفيفة، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. التغير في الأسعار بحلول الساعة 0328 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية […]

ظهرت المقالة الذهب يحافظ على بريقه وسط ضعف الدولار وتصاعد التوترات أولاً على ايرث نيوز.