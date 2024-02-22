وزير الداخلية يجري جولة تفقدية في قضاء الدجيل
2024-02-22 09:36:03 - المصدر: واع
بغداد- واع
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، قضاء الدجيل ضمن قاطع عمليات سامراء لتفقد مفاصل وزارة الداخلية.
وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل قضاء الدجيل ضمن قاطع عمليات سامراء لتفقد مفاصل وزارة الداخلية".
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، قضاء الدجيل ضمن قاطع عمليات سامراء لتفقد مفاصل وزارة الداخلية.
وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل قضاء الدجيل ضمن قاطع عمليات سامراء لتفقد مفاصل وزارة الداخلية".