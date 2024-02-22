اليوم.. مباراتان تقصان شريط الجولة 16 من دوري نجوم العراق

2024-02-22 09:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد والنجف.

ويحتضن ملعب المدينة عند الساعة الثانية من بعد الظهر مباراة تجمع فريقي نادي امانة بغداد وضيفه نادي الطلبة.

ويلاقي فريق النجف ضيفه فريق اربيل عند الرابعة والنصف عصراً على ملعب النجف الدولي.

وقد تم اختيار مدرب نادي الطلبة احمد صلاح كأفضل مدرب في الجولة 15، كما تم اختيار لاعب اربيل محمد قاسم نصيف كأفضل لاعب في الجولة.

بينما مازال لاعب القوة الجوية أيمن حسين منفرد بقائمة الهدافين برصيد 14 هدف، وشهدت 9 مباريات تسجيل 20 هدف في الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق وتأجيل مباراة الكهرباء وامانة بغداد .