بعد انتهاء الجولة 15 من دوري نجوم العراق.. المتصدر والوصيف يحتفظان بمواقعهما رغم "التعثر"

2024-02-22 09:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انفرد فريق القوة الجوية بصدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة 15 برصيد 37 نقطة، رغم تعادله الأخير أمام الزوراء، ولم يتغير الوضع عند فريق الشرطة الذي احتفظ بوصافة فرق الدوري رغم تعثره أمام الطلبة ليبقى برصيد 32 نقطة.

وحل الزوراء الذي عطل حركة الصقور ثالثا برصيد 25 نقطة، ودهوك رابعا برصيد 24 نقطة، ثم الطلبة المنتشي بفوزه على القيثارة الخضراء خامساً برصيد 23 نقطة.

فيما جاء نوروز بالمركز السادس متساويا مع الطلبة بالنقاط ولكن بفارق الأهداف، ثم النفط سابعا برصيد 22 نقطة، وهو نفس رصيد زاخو الذي حل ثامنا بفارق الأهداف، فالحدود تاسعا برصيد 20 نقطة ، يليه نفط ميسان بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة، ثم نفط البصرة بالمركز 11 برصيد 18 نقطة.

كما جمعت أربعة اندية 16 نقطة، وفارقت بينها الأهداف فقط، وهي أربيل بالمركز 12، والكهرباء بالمركز 13، والميناء بالمركز 14، والنجف بالمركز 15.

ثم جاء فريق كربلاء بالمركز 16 برصيد 13 نقطة، والكرخ بالمركز 17 برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف عن كربلاء، ثم القاسم بالمركز 18 نقطة برصيد 12 نقطة، وأمانة بغداد بالمركز 19 نقطة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن القاسم، واخيرا نفط الوسط بالمركز 20 برصيد 7 نقاط.