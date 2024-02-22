2024-02-22 09:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، النخب العلمية والاكاديمية بمناسبة منحهم الاعتماد الدوليّ لكليات الطب في العراق، فيما اشار الى أن هذا الإنجاز خلاصة العمل الدؤوب لمؤسساتنا.

وقال السوداني في تدوينة عبر موقع (اكس) وتابعتها "بغداد اليوم": "نبارك لنخبنا العلمية والأكاديمية الإنجاز المهم الذي تحقق للمجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق، بعد أن منحه الاتحاد العالمي للتعليم الطبّي ( WFME ) الاعتماد الدولي الكامل على مستوى تقييم البرامج والمعايير المعتمدة في مجالات ضمان جودة التعليم الطبي".

واضاف: "هذا الإنجاز خلاصة العمل الدؤوب لمؤسساتنا الأكاديمية، ودليل على رصانة شهادة كليات الطب في بلدنا، نؤكد دعمنا لكل الجهود التي تعزز تطوير التعليم العالي في العراق".





وفي وقت سابق، منح الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (world federation for medical education) المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق (NCAMC) الاعتماد الدولي الكامل على مستوى تقييم البرامج والمعايير المعتمدة في مجالات ضمن الجودة الخاصة بالتعليم الطبي.

وجاء في نص الرسالة المبعوثة من (WFME)ـ وفق بيان صدر عن وزارة التعليم العالي العراقية، تلقته "بغداد اليوم"، أن "لجنة الاعتراف في الاتحاد العالمي اختتمت تصويتها ووافقت على الاعتراف بـ NCAMC لمدة تمتد الى غاية 2034 ويعد المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق معتمدا في سياساته وإجراءاته لضمان جودة التعليم الطبي".

من جانبه، وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اعتماد كليات الطب والمؤسسات الجامعية والصحية، بأنه "انجاز تاريخي غير مسبوق" ويحمل دلالة قاطعة بأن الاعتمادية الدولية المتحققة تمثل خلاصة العمل الدؤوب للمؤسسات التعليمية الوطنية الرصينة.