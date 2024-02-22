ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

2024-02-22 10:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم الخميس، في أسواق بغداد بشكل طفيف، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 152200 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 151900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151800 دينار مقابل 100 دولار.