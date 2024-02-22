وزيرة المالية توجه بإستمرار الدوام الرسمي لإستكمال تمويل رواتب الموظفين

2024-02-22 10:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت المقبلين لاستكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان" وزيرة المالية طيف سامي، وجهت باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت في دائرة المحاسبة".

وأضاف البيان، ان "التوجيه لاستكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الحالي".