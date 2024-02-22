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ميسي يقود انتر ميلامي لبداية قوية في الدوري الإميركي

ميسي يقود انتر ميلامي لبداية قوية في الدوري الإميركي
ميسي يقود انتر ميلامي لبداية قوية في الدوري الإميركي
2024-02-22 11:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسّي فريقه انتر ميامي لتحقيق بداية قوية في الدوري الاميركي لكرة القدم، بعدما أسهم في صناعة هدفي الفوز على حساب ريال سالت لايك 2-0 الأربعاء. وسجّل هدفي الفوز الفنلندي روبرت تايلور (39) والباراغوياني دييغو غوميس (83). وشارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات طوال المباراة، ليبدد الشكوك حول جهوزيته […]

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