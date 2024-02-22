هيئة الاستثمار تحدد موعد الإعلان عن اسماء المتعاقدين على شراء وحدات سكنية في بسماية

2024-02-22 11:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حددت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الخميس، موعد الإعلان عن اسماء المتعاقدين على شراء وحدات سكنية في بسماية. وذكر بيان للهيئة تلقته ايرث نيوز، ان “الإعلان عن الوجبة الثانية من المواطنين المتعاقدين لشراء الوحدات بمدينة بسماية السكنية سيكون في غضون (10) أيام”، مبينة ان “الوجبة تشمل مساحة (100م) النمط الشرقي للأعوام 2021 و 2022 […]

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