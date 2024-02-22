2024-02-22 11:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكن الفريق الطبي في مستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية اليوم الخميس، من انقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 20 عاما. وذكر بيان للمستشفى تلقته ايرث نيوز، ان “مريض عاد للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من (30) دقيقة، فريق مشترك من الاطباء والملاكات الطبية والتمريضية في طوارئ مستشفى الحمزة العام تمكن من إعادة الشاب […]

ظهرت المقالة بعد توقف قلبه لاكثر من 30 دقيقة.. انقاذ حياة شاب في احدى مستشفيات الديوانية أولاً على ايرث نيوز.