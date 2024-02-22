2024-02-22 11:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت المقبلين لاستكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط. وقالت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان” وزيرة المالية طيف سامي، وجهت باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت في دائرة المحاسبة”. وأضاف البيان، ان “التوجيه لاستكمال إجراءات […]

ظهرت المقالة وزيرة المالية توجه باستمرار دوام موظفي دائرة المحاسبة يومي الجمعة والسبت أولاً على ايرث نيوز.