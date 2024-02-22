مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

2024-02-22 11:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس. وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن “3 أشخاص وصلوا بمركبة، ترجلوا منها وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى […]

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