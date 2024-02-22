بعد 10 أيام.. إعلان أسماء الوجبتين الثانية والثالثة من المتعاقدين على شراء شقق بسماية

2024-02-22 11:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، موعد الإعلان عن الوجبتين الثانية والثالثة من أسماء المواطنين المتعاقدين على شراء الوحدات في مدينة بسماية السكنية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان "الإعلان عن الوجبة الثانية من المواطنين المتعاقدين لشراء الوحدات بمدينة بسماية السكنية سيكون في غضون (10) أيام"، مبينة ان "الوجبة تشمل مساحة (100م) النمط الشرقي للأعوام 2021 و 2022 وشهري كانون الثاني وشباط من العام 2023، وأصحاب العقود مدفوعة الثمن بالكامل (الكاش) للمساحات كافة".

وتابع البيان، انه "سيتم الإعلان عن الوجبة الثالثة في منتصف شهر آذار المقبل، وستشمل الوجبة جميع المساحات للمواطنين الذين تعاقدوا مع الهيئة وحصلوا على تخصيص مالي من قبل مصرف الرافدين عبر تسلم إيميلات من الإدارة العامة بهذا الخصوص".