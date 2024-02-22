2024-02-22 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أوضح المدرب المساعد في الطاقم الفني المشرف على كرة دهوك علي وهيب، سبب تذبذب المستوى في عدد من فرق دوري نجوم العراق.

وقال وهيب في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس:إن" هناك فرقاً حققت الفوز على الأندية الجماهيرية لكنها خسرت أمام أصحاب المراكز الوسطى وهذا بسبب غياب الثقافة الاحترافية الحقيقية عند اللاعبين".

وأضاف وهيب أن" الثقافة الاحترافية تشمل طريقة توزيع الجهد ومدة الاستشفاء على غرار الغذاء وأوقات النوم والتمرين الصحيح والتحضير النفسي الجيد قبل المبارا"، مبيناً أن “ الكثير من اللاعبين لا يخلدون إلى النوم لفترات كافية قبل المباراة ويفضلون السهر لساعات متأخرة من الليل ما ينعكس سلباً في عطائهم داخل الملعب".