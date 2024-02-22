2024-02-22 12:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

فرض مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، "الزي الموحد" على الموظفين بالشركة بذريعة "المظهر اللائق".

وذكرت وثيقة موقعة من المدير العام بتاريخ (21 شباط 2024)، وحصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها أنه "من اجل أظهار الشركة بأحسن ما يكون وفق مظهر يليق بها وانطلاقاً من واجب المسؤولية الفردية لكل موظف وتماشياً مع لوائح السلوك الوظيفي وأخلاقياتها يرجى التزام كافة منتسبي الشركة بأرتداء الزي الرسمي الموحد بما يؤمن مظهراً مهنياً لائقاً يتناسب مع مهام الموظف في موقع العمل ويعكس الصورة الايجابية للشركة".

وطالب "جميع العاملين بأرتداء الزى الموحد لانه يعطى انطباعاً جيداً يظهر فيه الانضباط والالتزام بما يوازى الخدمة التي تقدمها الشركة على ان يتم اختيار لون الزي يتطابق مع ألوان الزي الرسمي ( الاسود - نيلي - بني - رصاصي - الابيض ) ويتحمل رئيس التشكيل مسؤولية متابعة ذلك ".