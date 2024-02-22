2024-02-22 12:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير التجارة الاتحادي اثير الغريري، اليوم الخميس، أن الخزين الاستراتيجي الغذائي في العراق لا يدعو للقلق، وفيما لفت الى خروج العراق من قائمة الدول التي تتصدر "التضخم وغلاء الأسعار"، أكد أن ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق العالمية تعد سبباً في ارتفاع الأسعار، وكذلك قلة إعداد المواشي في البلاد.

وقال الغريري خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم بمحافظة السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز إن "هدف زيارتنا إلى مدينة السليمانية هو الاستعداد للموسم التسويقي القادم والاطلاع على آلية تهيئة الحبوب والمخازن، وكذلك الاستعداد لشهر رمضان، وتوفير الحصة الغذائية الرمضانية لجميع المواطنين العراقيين".

وأضاف أنه "تم الاطلاع على آلية خزن المواد الغذائية ومكان الخزن في الإقليم، كما وتناولنا آلية زيادة التنسيق المشترك بين الإقليم والمركز لتوفير احتياجات المواطنين، وخلق برامج جديدة للتدقيق والمراقبة والتجهيز وأساليب القطع والتجهيز".

وبين وزير التجارة الاتحادي أن "للعراق خزينا غذائيا كافياً لا يدعو للقلق، خصوصا أننا تسلمنا الوزارة ولم يكن للبلاد خزينة من القمح يكفي لعشرة أيام".

وأكد الغريري أن "العراق خرج الآن من قائمة الدول التي تتصدر التضخم وغلاء الأسعار ومخازن البلاد مليئة بالمواد الغذائية"، مشيرا إلى أن "العراق حقق الأمن الغذائي، وأن الفترة القادمة ستكون مرحلة الارتقاء وزيادة التنسيق والتعاون".

وعن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في البلاد عموما والإقليم على وجه الخصوص بين وزير التجار الاتحادي أن "ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق العالمية تعد سبباً في ارتفاع الأسر، وكذلك قلة إعداد المواشي في البلاد".

من جهته قال بين وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم كمال مسلم أن الوزارة قدمت مقترحاتها وأسباب مشكلة غلاء اللحوم في أسواق الإقليم لمجلس الوزراء وهي تنتظر توجه الحكومة.

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا غير مسبوق في اقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد للحم الغنم 22 ألف دينار ما يقارب 20 دولاراً امريكياً، بينما ارتفع الكيلو غرام الواحد للحوم الأبقار الى 18 ألفا أي نحو 17 دولاراً.

وبدأت هذه المادة الغذائية تغيب عن موائد الأُسر الفقيرة ومحدودة الدخل لعدم القدرة المالية على شرائها، في حين هناك مخاوف من ارتفاعها أكثر مع حلول شهر رمضان، بحسب تقارير واستطلاعات أجرتها وكالة شفق نيوز.