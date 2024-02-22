القبض على مغتصبي طفل بعمر 6 سنوات في بابل

2024-02-22 12:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

في عملية نوعية أشرف عليها شخصياً قائد شرطة بابل ، العميد علي كامل الحسناوي ، تمكن فريق عمل من مدير قسم مكافحة الإجرام وشعبة مكافحة إجرام ناحية ابي غرق ومركز شرطة الناحية وشرطة الأحداث من القبض على متهمين تناوبا على إغتصاب طفل ذو الست سنوات بعد سحبه الى داخل محلهما في ناحية ابي غرق .

العملية تمت بعد جهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطة القضائية ، وتحديد مكان المتهمين والقبض عليهم .

وأكد قائد شرطة بابل أن القضاء سيأخذ مجراه وسينال المجرمون جزاءهم العادل .

يُذكر أن والدة الطفل أطلقت قبل أيام قليلة مناشدة عبر قناة الشرقية بالقصاص من الجناة .

إعلام قيادة شرطة محافظة بابل