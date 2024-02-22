2024-02-22 12:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، تحرير فتاة مخطوفة والقاء القبض على 51 شخصًا ضمن ممارسة امنية في جانب الكرخ بالعاصمة.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديرية نجدة الكرخ، تمكنت من تحرير مخطوفة والقبض على خاطفيها عدد (4) متهمين، فضلا عن القبض على (3) سراق وضبط (8) عجلات مطلوبة وتنفيذ (6) أوامر قبض قضائية بالعاصمة".

واضاف " كما تم ضبط اسلحة عدد 2 غير مرخصة وكذلك ضبط (223) عجلة مخالفة و ( 251 ) دراجة نارية مخالفة، فيما تم تبني (25) حادث مشاجرة، و حادث مروري في بغداد".

واشار الى انه "ضمن حملة لمكافحة ظاهرة التسول تم ضبط (25) متسولا و (15) مخالفا، فيما تواصل مفارز المديرية المنتشرة ضمن عموم جانب الكرخ من العاصمة ممارساتها الامنية والانتشار لتعزيز الامن والاستقرار والتصدي لكل ما يمس امن وسلامة المواطن بالإضافة الى واجبها الإنساني".