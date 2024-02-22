العمل: 74 مليون سلة غذائية وزعت لأفراد الحماية الاجتماعية حتى الشهر الماضي

2024-02-22 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، شمول 6 ملايين فرد بشبكة الحماية الاجتماعية لأول مرة، فيما أشار إلى وجود أكثر من مليون و100 ألف طلب جديد للشمول بالشبكة.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السلة الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي من أهم الأولويات ضمن البرنامج الحكومي"، مضيفاً أنه "تم إرسال البيانات الخاصة بشهر شباط ووصل العدد لأول مرة إلى 6,000,000 فرد مشمول بالحماية الاجتماعي وبالتالي جميعهم مشمولون بالسلة الغذائية".

وتابع الموسوي، أنه "حسب البيانات التي تم تزويد وزارة التجارة بها فقد وصل العدد كأفراد بشكل متتالي حسب الأشهر 74,000,000 سلة غذائية تم صرفها لغاية الشهر الماضي، وهو عدد كبير جداً"، مؤكداً "السعي إلى شمول جميع الأفراد المشمولين بالحماية الاجتماعية بالمبالغ التي تخصص لعام 2024 بالتوسع بالشمول بإعانة الحماية الاجتماعية، وكذلك استرداد المبالغ من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية، وكل هذه المبالغ ستؤول إلى شمول أسر أكثر استحقاقاً بشبكة الحماية الاجتماعية".

‏وأضاف أن "رئيس الوزراء، كان واضحاً بالأرقام الحقيقية التي تعبر عن المنجز الحكومي لسنة 2023، لمن تم شمولهم في عام 2023، وبلغوا 900,000 أسرة جديدة مشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية، ولأول مرة يصل عدد المشمولين مع التحديث الخاص بشهر شباط إلى 2,200,000 أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وبمعدل سقف أفراد وصل إلى 6,000,000 فرد".

وبين أنه "يوجد أكثر من ‏1,100,000 طلب جديد للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، ونتطلع إلى تعديل جداول الموازنة للتوسع بالشمول بالحماية الاجتماعية، وكذلك المبالغ المستردة من المتجاوزين التي تضاف إلى ما تخصص الحكومة من جداول، بالتالي الاستمرار بالإنجاز الحكومي الأوضح والأكمل".