القبض على شخصين تناوبا على اغتصاب طفل بعمر 6 سنوات في بابل

2024-02-22 12:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة للداخلية العراقية، يوم الخميس، القاء القبض على شخصين بتهمة التناوب على اغتصاب طفل بعمر 6 سنوات بعد حبسه داخل محل في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه في عملية نوعية أشرف عليها شخصياً قائد شرطة بابل ، العميد علي كامل الحسناوي ، تمكن فريق عمل من مدير قسم مكافحة الإجرام وشعبة مكافحة إجرام ناحية (ابي غرق) ومركز شرطة الناحية وشرطة الأحداث من القبض على متهمين اثنين تناوبا على إغتصاب طفل يبلغ من العمر ست سنوات بعد سحبه الى داخل محلهما في ناحية (ابي غرق)".

وأضاف البيان أن العملية تمت بعد جهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطة القضائية ، وتحديد مكان المتهمين والقبض عليهم .

وأكد قائد شرطة بابل أن القضاء سيأخذ مجراه وسينال المجرمون جزاءهم العادل .

يُذكر أن والدة الطفل أطلقت قبل أيام قليلة مناشدة عبر قناة الشرقية الفضائية بالقصاص من الجناة .