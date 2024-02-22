ذوو الطلبة يدعون السوداني لإلغاء قرار إغلاق ممثلي وزارة التربية في كوردستان: يهدد مستقبل 140 ألف طالب

2024-02-22 12:54:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية العراقية، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العدول عن قرار إغلاق ممثليات وزارة التربية الاتحادية في إقليم كوردستان، خاصة مع عدم تمكن عدد كبير من النازحين من العودة إلى مناطقهم فضلاً عن وجود عائلات قادمة من محافظات العراق تسكن في الإقليم لأسباب أخرى غير النزوح، مشيرةً إلى أن هذا القرار سيلحق أضراراً بأكثر من 140 ألف طالب