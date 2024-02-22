2024-02-22 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وكالة “يو كاي أم تي أو” البريطانية للأمن البحري، يوم الخميس، بأن هجوماً صاروخياً استهدف سفينة تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها. وأوضحت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية أن “سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها”، مشيرة إلى أن “قوات التحالف […]

ظهرت المقالة هجوم صاروخي على سفينة قبالة اليمن ونشوب حريق على متنها أولاً على ايرث نيوز.