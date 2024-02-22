2024-02-22 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، للنخب العلمية والأكاديمية، نيل المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق على الاعتمادية الدولية. وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع (X) وتابعتها ايرث نيوز، إنه “بتقدير عالٍ واعتزاز كبير، نبارك للنخب العلمية والأكاديمية في وطننا العزيز، نيل المجلس الوطني لاعتماد كليات […]

ظهرت المقالة الخزعلي يبارك لوزارة التعليم العالي تحقيقها منجزا غير مسبوق في تاريخ البلاد أولاً على ايرث نيوز.