2024-02-22 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط أكثر من 8 كغم من مادة الهيرويين في محافظة الأنبار. وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “في أطار سعيها الحثيث لفرض الامن وملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات ، وبعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة الى شعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت قوة من […]

ظهرت المقالة الانبار.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات تقدر بأكثر من 8 كغم من الهيرويين أولاً على ايرث نيوز.