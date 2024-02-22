2024-02-22 13:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجع الدولار، الخميس، مع ترقب المتعاملين لسلسلة من مسوح أنشطة الأعمال لقياس متانة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة حول العالم. ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات. […]

ظهرت المقالة الدولار يتراجع وسط ترقب لبيانات اقتصادية في أميركا وأوروبا أولاً على ايرث نيوز.