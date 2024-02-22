وطني السلة بمواجهة نظيره السعودي في مستهل منافسات النافذة الآسيوية

2024-02-22 13:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريترقب عشاق الكرة البرتقالية في الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، لقاء منتخبنا الوطني ونظيره السعودي بقاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد بمستهل مشواره في التصفيات المشتركة المؤهله لكأس آسيا والعالم بكرة السلة.وقال المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني بكرة السلة عقيل نجم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الفريق أعد العدة لهذه المواجهة المهمة من خلال المشاركة في بطولة كأس بيروت بالإضافة الى خوض مجموعة من المباريات التجريبية ساهمت في رفع الجاهزية قبل الدخول في غمار النافذة الأولى "، مبيناً أن " المنتخب سيتجه بعد مباراة الغد الى العاصمة الأردنية عمان لمواجهة المنتخب الفلسطيني ومن ثم العودة إلى بغداد يوم الـ27 من الشهر الحالي".وأضاف نجم أن" ضيق الوقت وتداخل الاستعداد للبطولة مع بطولة "وصل" والتزام لاعبي المنتخب مع أنديتهم أثرت بشكل كبير في التحضير للبطولة وكذلك جاهزية اللاعبين، إذ تعرض بعضهم الى إصابات وجهد المباريات، ولكن خلال النافذة الثانية سيكون أغلبهم بحالة صحية جيدة ومن الممكن إشراكهم "، مشيراً الى أن" الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة باللاعبين في تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز".