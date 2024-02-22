النازحون والمقيمون في أربيل ينددون بإغلاق ممثلية وزارة التربية الاتحادية: تهجير قسري لنا

2024-02-22 13:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من النازحين والمقيمين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تنديدا بقرار اغلاق ممثلية وزارة التربية الاتحادية.

وقال ضاري الدليمي ( من الانبار) لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار يضر بالمقيمين في مدينة اربيل من العرب الذي تركوا محافظاتهم بسبب المشاكل وسكنوا محافظات اقليم كوردستان، لان ذلك بعد بمثابة تهجير قسري للمقيمين والنازحين الذي لا يمكنهم العودة الى محافظاتهم الاصلية".

من جانبه قال عبدالامير عبدالحسين ( مواطن من بغداد ) لوكالتنا، "لدي طفلان يدرسان في مدارس اقليم كوردستان، ونحن جئنا الى اربيل قبل سنتين حيث ان هذا القرار اذا تم تنفيذه سيؤثر على دراسة اعداد كبيرة من الطلبة لذا نطالب بإلغائه و تحويل الممثلية الى مديرية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر الممثلية الواقع في منطقة (هوليري نوي ) مطالبين بإلغاء القرار الذي اعتبروه "ظالما بحقهم".

وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.

وحدد مجلس الوزراء الاتحادي يوم (30 تموز 2024) موعداً نهائياً لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، بحسب كتاب لوزارة التربية الاتحادية وجهته إلى ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، واستناداً الى ذلك القرار، قررت وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في المحافظات الثلاث.