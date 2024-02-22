الحكم بالسجن 4 سنوات ونصف على نجم برشلونة السابق

2024-02-22 13:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أصدرت محكمة برشلونة، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، حكماً بالسجن 4 سنوات ونصف على نجم برشلونة السابق وأحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا في التاريخ، البرازيلي داني ألفيس.

وأكدت المحكمة في قرارها، ان "الحكم صدر بالسجن 4 سنوات ونصف على داني ألفيس، لتورطه في قضية اغتصاب في ملهى ساتون الليلي في برشلونة بإسبانيا".

وكانت محكمة برشلونة، استدعت اللاعب البرازيلي داني ألفيس، للمثول أمامها ،اليوم الخميس، لإبلاغه بالحكم في قضية الاعتداء الجنسي المتهم بها والتي يحاكم فيها منذ أسبوعين، وهي القضية التي يواجه فيها السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.

ووفقاً لمصادر قضائية، فقد قررت الدائرة رقم 21 بمحكمة برشلونة استدعاء ألفيس في تمام العاشرة والنصف من صباح الخميس حسب التوقيت المحلي، وبهذا سيتم اقتياده في سيارة شرطية من سجن بريانس، المحبوس به احتياطياً منذ أكثر من عام، إلى مقر المحكمة.

المصدر: وكالات



