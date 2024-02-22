السوداني يعلن ابتعاث 400 طالب ضمن برنامج يشمل 5000 مبتعث ويحذر من عدم العودة للعراق

2024-02-22 13:42:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، ابتعاث الدفعة الأولى من الطلبة العراقيين إلى الخارج، التي تضم 400 طالبة وطالب، في مختلف الاختصاصات العلمية، "إلى جامعات عالمية رصينة"، وذلك ضمن برنامج الابتعاث الذي أعلنت عنه الحكومة في شهر آيار الماضي، والذي يتضمن 5000 بعثة إلى جامعات عالمية متقدمة، داعياً الطلبة للعودة بالقول: "لا نريد أن تتكرر الأخطاء السابقة في المبادرة التعليمية، والإشكالات التي قام بها بعض الطلبة بعدم العودة، وأدخلونا في معاناة قانونية عانت منها حتى عوائلهم، فعودتكم لخدمة العراق هي التعبير الصادق عن الانتماء والوفاء والمسؤولية الاجتماعية"