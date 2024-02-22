الديوانية تباشر نصب أجهزة الدفع المسبق في محطات الوقود

2024-02-22 13:54:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاويأعلنت شركة المنتجات النفطية في الديوانية، اليوم الخميس، عن إدخال خدمة أجهزة الدفع الإلكتروني في جميع محطات توزيع الوقود الحكومية والأهلية بالمحافظة.وقال مدير فرع الشركة في الديوانية فلاح حسن ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "إشارة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد الدفع الإلكتروني تولت شركة المنتجات النفطية رعاية البرنامج رعاية كاملة من الحكومة وباشرت الوزارات بجميع مفاصلها تنفيذ هذا البرنامج باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، حيث تصدرت وزارة النفط وبالخصوص شركة توزيع المنتجات النفطية تنفيذ هذا البرنامج لأن توزيع المنتجات النفطية على تماس مباشر مع المواطنين".بدوره، أكد مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية في الديوانية علاء سعد ، لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "فرع الديوانية أحد تشكيلات توزيع المنتجات النفطية باشر نصب الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني، حيث انتشرت هذه الأجهزة في المحطات الحكومية والأهلية أيضاً".