وزير الصحة يعلن التعاقد مع شركة تركية لإدارة مستشفى ميسان

2024-02-22 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن التعاقد مع شركة تركية لإدارة مستشفى ميسان، فيما أكد أنه سيتم التعاقد مع شركات أخرى لإدارة المستشفيات الحديثة.

وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة سبق وأن تعاقدت مع شركة ساندونات كروب الايطالية لإدارة مستشفى النجف التعليمي، واليوم تعاقدت مع شركة شان كروب التركية لإدارة مستشفى ميسان"، لافتاً الى أنه "سيتم التعاقد مع ثلاث شركات أخرى لإدارة المستشفيات الحديثة".

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فيما أكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة باشرت اليوم المرحلة الثانية من مشروع إدارة المستشفيات، حيث وقعت عقداً مع شركة تركية محترفة في جانب إدارة المؤسسات الصحية"، لافتاً الى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي لإدارة المستشفيات الحديثة بالشراكة مع جهات عالمية".

وتابع أن "وزير الصحة صالح الحسناوي ترأس قبل أيام أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد توقيع العقد مع مجموعة ساندونات الايطالية وهي شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة المؤسسات الصحية"، لافتاً الى أن "هذا المشروع يأتي لتطوير قدرات المؤسسات الصحية الإدارية والخبرات الإدارية للمستشفيات الحديثة التي تتماشى مع المواصفات العالمية".

وذكر أن "الإدارة مشتركة تشمل التدريب المستمر سواء الموقعي أو خارج العراق أو من خلال التواصل الإلكتروني (أون لاين) وغيرها"، موضحاً أن "هذه الخطوة متابعة من قبل مكتب رئيس الوزراء، والتي ستسهم في تطوير الواقع الصحي".

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