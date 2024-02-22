الشيخ الخزعلي: نيل الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي منجز غير مسبوق

2024-02-22 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أشاد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالواقع التعليمي والطبي في البلاد ، فيما دعا جميع المسؤولين في الدولة العراقية إلى بذل المزيد من الجهود المثمرة التي ترتقي بمستوى الأداء والعطاء.

وذكر الشيخ الخزعلي في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتقدير عالٍ واعتزاز كبير، نبارك للنخب العلمية والأكاديمية في وطننا العزيز، نيل المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، وهو منجز غير مسبوق في تاريخ البلاد".

وأضاف: "نشد على يد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لعملها المخلص والدؤوب للارتقاء بالواقع التعليمي والطبي في جميع الجامعات، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التصنيفات الدولية، ويقدم دليلاً علمياً على تقدم مستوى رصانة مؤسساتنا التعليمية الأكاديمية".

وتابع: "نبارك هذا المنجز المتميز لوزير التعليم"، داعياً "جميع المسؤولين في الدولة العراقية، إلى بذل المزيد من الجهود المثمرة التي ترتقي بمستوى الأداء والعطاء، وتُسهم في تنفيذ المنهاج الحكومي الذي ارتفعت مؤشرات نجاحه في تقديم أفضل الخدمات، ورفع مكانة العراق عالياً في المحافل الدولية".