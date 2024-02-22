ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية: الاحتلال يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل

2024-02-22 13:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس (22 شباط 2024 الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، داعيا لوقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال خلال اليوم الرابع لجلسات الاستماع العلنية التي تنظمها محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه "يجب على المحكمة أن توقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا على أنه "يجب على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته العدل الدولية بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف ، أن "الاحتلال يمارس انتهاكات ضد الإنسانية ككل والشعب الفلسطيني بشكل خاص، مؤكدا على إننا نؤمن بأن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

وأشار، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفريع مدينة القدس من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.

وأكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية على "ضرورة الامتثال بقواعد القانون الدولى وقرارات المحكمة فيما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة".

وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين (19 شباط 2024)، جلسات استماع لمرافعات اكثر من 50 دولة حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة ولمدة أسبوع لمرافعات من أكثر من 50 دولة ، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.