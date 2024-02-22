2024-02-22 13:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت دائرة صحة ذي قار، تخصيص ثلاث وجبات للأطباء بقيمة 12 ألف دينار وواحدة للكوادر الصحية بقيمة 5 الاف.

وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة بتاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الأمر الوزاري ذي العدد 55 تقرر أن تكون وجبات الأطباء الثلاثة وجبات بمبلغ اثني عشر الف دينار فقط".

واضافت: "اما بخصوص كوادر (الصحية والتمريضية والادارية والهندسية والفني ) تكون وجية واحدة على أن لا يتجاوز مبلغها خمسة الف دينار فقط".

أدناه نص الوثيقة:







