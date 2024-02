2024-02-22 14:00:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

يواصل قسم التدريب والتطوير في المكتب الوطني شعبة التطوير دوراته الحتمية لموظفي مفوضية الانتخابات حيث اختتمت اليوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٤ ورشة حتمية حول الاتجاهات الحديثة في الادارة والتي استمرت لمدة خمسة ايام متتالية لترفيع الموظفين من الدرجة السادسة الى الخامسة. وتعد اقامة هذه الدورة الحتمية من اجل تقديم اداء مميز من قبل الموظفين ومواكبة التقنيات

The post اختتام الدورة الحتمية الخاصة بالاتجاهات الحديثة في الادارة appeared first on IHEC Website.